Quettehou Quettehou Manche, Quettehou Concert de musique de chambre : Haydn, Bramhs Quettehou Quettehou Catégories d’évènement: Manche

Quettehou

Concert de musique de chambre : Haydn, Bramhs Quettehou, 24 octobre 2021, Quettehou. Concert de musique de chambre : Haydn, Bramhs 2021-10-24 16:00:00 – 2021-10-24 Morsalines 1 Le Presbytère

Quettehou Manche Concert à l’église de Morsalines avec les solistes de Radio France :

Haydn : Quatuor L’empereur op. 76 N°3,

Bramhs : Quintette avec clarinette op 115.

Billets en vente sur place dès 15h30. Concert à l’église de Morsalines avec les solistes de Radio France :

Haydn : Quatuor L’empereur op. 76 N°3,

Bramhs : Quintette avec clarinette op 115.

Billets en vente sur place dès 15h30. +33 6 68 48 61 59 https://www.musique-valdesaire.fr/ Concert à l’église de Morsalines avec les solistes de Radio France :

Haydn : Quatuor L’empereur op. 76 N°3,

Bramhs : Quintette avec clarinette op 115.

Billets en vente sur place dès 15h30. dernière mise à jour : 2021-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Quettehou Autres Lieu Quettehou Adresse Morsalines 1 Le Presbytère Ville Quettehou lieuville 49.57278#-1.31143