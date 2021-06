CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE Évron, 18 juin 2021-18 juin 2021, Évron.

CONCERT DE MUSIQUE DE CHAMBRE 2021-06-18 20:30:00 – 2021-06-18 Pôle Culturel des Coëvrons Bd Maréchal Juin

Évron Mayenne Évron

30 EUR Le Trio Élégiaque s’affirme depuis plus de dix ans comme l’un des ensembles de musique de chambre incontournables dans le paysage musical. Composé de Patrick Messina à la clarinette, Virginie Constant au violoncelle (lauréate du Concours Maria Canals) et François Dumont au piano (lauréat du Concours Chopin et du Concours Reine Elisabeth), le Trio Elégiaque embrasse un large répertoire : de l’intégrale des Trios de Beethoven, particulièrement remarquée à la redécouverte d’œuvres méconnues.

A la lueur de leurs expériences artistiques respectives, les musiciens du Trio Elégiaque s’inscrivent dans la tradition des grands trios avec piano tout en cherchant, par une approche vivante et novatrice, à renouveler le genre et transmettre leur passion pour un des répertoires les plus exceptionnels qui soient, de par sa richesse, sa diversité et sa beauté.

Sur réservation au Pôle Culturel des Coëvrons

billetterie@coevrons.fr +33 2 43 01 94 76 https://www.coevrons.fr/saison-culturelle

