**Dimanche 13 mars 2022, à 17h, à l’église saint-Pierre d’Ascq,** l’**Orchestre de chambre de Villeneuve d’Ascq** invite à un voyage musical dans le temps, à la **grande époque du Baroque.** **Au programme, des oeuvres des maîtres du genre :** Pachelbel, Mendelssohn, Jenkins, Corette, Schmelzer, Viadana, Boyce, Glass… **Entrée libre.**

Dimanche 13 mars 2022, à 17h, à l'église saint-Pierre d'Ascq, l'Orchestre de chambre de Villeneuve d'Ascq invite à un voyage musical dans le temps, à la grande époque du Baroque.

2022-03-13T17:00:00 2022-03-13T18:00:00

