Versailles Eglise Saint-Michel Versailles, Yvelines Concert de musique de Chambre Eglise Saint-Michel Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Concert de musique de Chambre Eglise Saint-Michel, 11 décembre 2021, Versailles. Concert de musique de Chambre

Eglise Saint-Michel, le samedi 11 décembre à 20:00

Avec la participation exceptionnelle de Claire Pradel, claveciniste. Oeuvres de Vivaldi, Corelli et Pachelbel.

Entrée libre (participation libre)

Concert de musique de chambre Eglise Saint-Michel 18 rue des Célestins Versailles Porchefontaine Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Eglise Saint-Michel Adresse 18 rue des Célestins Ville Versailles lieuville Eglise Saint-Michel Versailles