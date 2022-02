Concert de musique de chambre École de musique Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Concert de musique de chambre École de musique, 2 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq. Concert de musique de chambre

le samedi 2 avril à École de musique

**Samedi 2 avril 2022 à l’auditorium de l’école de musique, Quatuor en liberté présente, à 18h, Cymbalum par le Quatuor Cymba 4, et à 20h l’ensemble Harydask avec Hongrois qui s’amusent, autour du thème A l’Est du nouveau**. La tradition musicale de l’Est mi-klezmer, mi-classique, dans un concert festif autour du cymbalum, l’instrument hongrois par excellence. **Réservation :** * 03 20 98 80 79 * [bersy.jeanclaude@orange.fr](mailto:bersy.jeanclaude@orange.fr)

Sur réservation

Samedi 2 avril 2022 à 18h à l’auditorium de l’école de musique, Quatuor en liberté présente Cymbalum par le Quatuor Cymba 4, et à 20h l’ensemble Harydask avec Hongrois qui s’amusent. École de musique 94 rue corneille 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T18:00:00 2022-04-02T19:00:00;2022-04-02T20:00:00 2022-04-02T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu École de musique Adresse 94 rue corneille 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville École de musique Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

École de musique Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Concert de musique de chambre École de musique 2022-04-02 was last modified: by Concert de musique de chambre École de musique École de musique 2 avril 2022 École de musique Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord