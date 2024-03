Concert de musique de chambre avec les classes du conservatoire de Toulouse et Blagnac – Mercredi 27 mars Conservatoire de musique et de danse Blagnac, mercredi 27 mars 2024.

Concert de musique de chambre avec les classes du conservatoire de Toulouse et Blagnac – Mercredi 27 mars Les élèves du conservatoire de Toulouse et Blagnac vous proposeront un concert de musique de chambre Mercredi 27 mars, 18h30 Conservatoire de musique et de danse Renseignements

Début : 2024-03-27T18:30:00+01:00 – 2024-03-27T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-27T18:30:00+01:00 – 2024-03-27T20:30:00+01:00

Gratuit | Tout public | Places à retirer au Conservatoire

Conservatoire de musique et de danse 45 Bd Alain Savary, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 61 71 76 92 »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 62 74 51 60 »}, {« type »: « email », « value »: « conservatoiremusique@mairie-blagnac.fr »}]

