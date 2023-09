Concert de musique de chambre à la bibliothèque Andrée Chedid Bibliothèque Andrée Chedid Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 16 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public adultes. gratuit

Vous aimez la musique de chambre ?

L’association Musiquam vous propose une programmation riche et variée. Beethoven, Debussy, Glière et Clarke seront à l’honneur lors de ce concert.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

L’association Musiquam a pour but de permettre à des musiciens

amateurs d’organiser des concerts et de jouer des œuvres de musique de

chambre, pour le seul plaisir de la pratique et de l’écoute musicale.

Accueillis par la Bibliothèque Andrée Chedid, les musiciens

interpréteront des œuvres de Beethoven, Debussy, Glière et Clarke.

L’Ensemble MUSIQUAM :

Cécile

Nguyen Ngoc, violon – Stéphanie Aliotti, violoncelle – Jean-Paul

Vilain, clarinette – Jean-Michel Gourlain, Josquin Fouillaron, piano

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

Contact : +33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/ https://fr-fr.facebook.com/BibliothequeAndreeChedid/

©pixabay