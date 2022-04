Concert de musique corse : Xinarca Bonnevaux Bonnevaux BonnevauxBonnevaux Catégories d’évènement: Bonnevaux

Bonnevaux Gard Eglise Bonnevaux Gard Bonnevaux Atelier de chant corse ouvert à toutes et tous, du jeudi 28 avril au dimanche 1er mai 2022 à GENOLHAC (Gard – 30 / Centre Cenven’Lab) sous la direction de l’artiste corse Xinarca suivi d’un concert à l’église de Bonnevaux.Xinarca est un artiste accompli qui chante et joue de la cistre corse (un instrument à 16 cordes qui était très populaire jusqu’au milieu du XIXème siècle) dont il est l’un des derniers musiciens, de la pifana (ancienne flute des bergers corses, taillée dans une corne de chèvre) et du culombu (un gros coquillage).Il puise ses racines musicales dans les chants sacrés ainsi que les chants de montagne : “Ce n’est guère le chant mare è sole des années 50-60 qui me guide, mais plutôt l’invocation de la nature brute dans toute sa majesté et l’intériorité religieuse de l’homme au cœur du mystère de la Création.” *Infos pratiques :- Rendez-vous le dimanche 01er Mai- Où? : Eglise de Bonnevaux- Quand ? : Début du concert à 17h00- Ouverture de la billetterie (sur place uniquement) 1h00 avant le concert- Tarif : Gratuit pour les moins de 12 ans, 12 euros pour les adultes- Informations complémentaires, par téléphone au 06 72 90 55 14 ou par mail à concerts.xinarca@gmail.com +33 6 72 90 55 14 Droits libres

