Concert de musique classique Westhalten, 2 avril 2022, Westhalten.

Concert de musique classique Westhalten

2022-04-02 18:00:00 – 2022-04-02 19:00:00

Westhalten Haut-Rhin Westhalten

EUR Les artistes présents seront Ferhan GROSGURIN au violoncelle, Daniel GROSGURIN au violoncelle et Aziz KORTEL au piano.

Ferhan Grosgurin est née à Istanbul où elle a fait ses premières études, puis s’est perfectionnée dans les Hautes Ecoles de Musique de Freiburg et Mannheim. Son domaine de prédilection est la musique de chambre, elle a joué dans plusieurs trios et quatuors et co-fondé avec son mari Daniel Grosgurin l’ensemble à cordes “Les Solistes de Genève”. En tant que pédagogue elle a enseigné dans plusieurs académies à Genève, Barcelone, Paris et en Allemagne.

Daniel Grosgurin est originaire de Genève, où il a fait ses premières études musicales avant de compléter sa formation aux États-Unis. Il s’est produit en tant que soliste et partenaire de musique de chambre dans plusieurs pays et a enseigné dans les Hautes Écoles de Musique de Mannheim, Freiburg, Genève et Paris.

Aziz Kortel est originaire d’Istanbul où il a d’abord suivi une formation de pianiste, chef d’orchestre et compositeur, puis à la Haute Ecole de Musique de Munich. Il a reçu le prix Richard-Strauss de la ville de Munich et a voyagé dans le monde entier en tant que musicien de chambre, chef d’orchestre et accompagnateur de lieder. Depuis 1985, il est professeur à la Haute école de musique de Fribourg.

Profitez d’un beau moment musical avec les œuvres brèves et variées de Mozart, Schubert, Fauré, Rossini … Un moment sublime en perspective !

+33 3 89 49 67 10

Les artistes présents seront Ferhan GROSGURIN au violoncelle, Daniel GROSGURIN au violoncelle et Aziz KORTEL au piano.

Ferhan Grosgurin est née à Istanbul où elle a fait ses premières études, puis s’est perfectionnée dans les Hautes Ecoles de Musique de Freiburg et Mannheim. Son domaine de prédilection est la musique de chambre, elle a joué dans plusieurs trios et quatuors et co-fondé avec son mari Daniel Grosgurin l’ensemble à cordes “Les Solistes de Genève”. En tant que pédagogue elle a enseigné dans plusieurs académies à Genève, Barcelone, Paris et en Allemagne.

Daniel Grosgurin est originaire de Genève, où il a fait ses premières études musicales avant de compléter sa formation aux États-Unis. Il s’est produit en tant que soliste et partenaire de musique de chambre dans plusieurs pays et a enseigné dans les Hautes Écoles de Musique de Mannheim, Freiburg, Genève et Paris.

Aziz Kortel est originaire d’Istanbul où il a d’abord suivi une formation de pianiste, chef d’orchestre et compositeur, puis à la Haute Ecole de Musique de Munich. Il a reçu le prix Richard-Strauss de la ville de Munich et a voyagé dans le monde entier en tant que musicien de chambre, chef d’orchestre et accompagnateur de lieder. Depuis 1985, il est professeur à la Haute école de musique de Fribourg.

Westhalten

dernière mise à jour : 2022-03-02 par