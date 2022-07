Concert de musique classique – Violoncelle en voile Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Concert de musique classique – Violoncelle en voile Combrit, 28 juillet 2022, Combrit. Concert de musique classique – Violoncelle en voile

13 quai Jacques de Thézac Abri du marin – Port Combrit Finistère Abri du marin – Port 13 quai Jacques de Thézac

2022-07-28 21:00:00 – 2022-07-28 22:30:00

Abri du marin – Port 13 quai Jacques de Thézac

Combrit

Finistère Combrit Violoncelle en Voile est le fruit de passions croisées, qui n’ont en apparence aucun lien, et qui pourtant se complètent dans leur application. Retour à des temps révolus, le marin musicien , tel un troubadour moderne, exerce son art en se déplaçant de concert en concert avec le moyen de locomotion qu’il adore : son voilier. Dans le cadre de sa tournée « Violoncelle en voile », le voilier « Juliette » et son équipage feront escale à Sainte-Marine. +33 6 74 91 24 41 Violoncelle en Voile est le fruit de passions croisées, qui n’ont en apparence aucun lien, et qui pourtant se complètent dans leur application. Retour à des temps révolus, le marin musicien , tel un troubadour moderne, exerce son art en se déplaçant de concert en concert avec le moyen de locomotion qu’il adore : son voilier. Dans le cadre de sa tournée « Violoncelle en voile », le voilier « Juliette » et son équipage feront escale à Sainte-Marine. Abri du marin – Port 13 quai Jacques de Thézac Combrit

dernière mise à jour : 2022-07-26 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Autres Lieu Combrit Adresse Combrit Finistère Abri du marin - Port 13 quai Jacques de Thézac Ville Combrit lieuville Abri du marin - Port 13 quai Jacques de Thézac Combrit Departement Finistère

Combrit Combrit Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combrit/

Concert de musique classique – Violoncelle en voile Combrit 2022-07-28 was last modified: by Concert de musique classique – Violoncelle en voile Combrit Combrit 28 juillet 2022 13 quai Jacques de Thézac Abri du marin - Port Combrit Finistère

Combrit Finistère