Concert de musique classique – Violoncelle en voile Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Concert de musique classique – Violoncelle en voile Combrit, 26 avril 2022, Combrit. Concert de musique classique – Violoncelle en voile Quai Jacques de Thézac Port de Sainte-Marine Combrit

2022-04-26 – 2022-04-26 Quai Jacques de Thézac Port de Sainte-Marine

Combrit Finistère Violoncelle en Voile est le fruit de passions croisées, qui n’ont en apparence aucun lien, et qui pourtant se complètent dans leur application. Retour à des temps révolus, le marin musicien , tel un troubadour moderne, exerce son art en se déplaçant de concert en concert avec le moyen de locomotion qu’il adore : son voilier. Dans le cadre de sa tournée « Violoncelle en voile », Adrien Wiot proposera un récital de violoncelle « De Vivaldi à Piazzolla ». +33 6 74 91 24 41 Violoncelle en Voile est le fruit de passions croisées, qui n’ont en apparence aucun lien, et qui pourtant se complètent dans leur application. Retour à des temps révolus, le marin musicien , tel un troubadour moderne, exerce son art en se déplaçant de concert en concert avec le moyen de locomotion qu’il adore : son voilier. Dans le cadre de sa tournée « Violoncelle en voile », Adrien Wiot proposera un récital de violoncelle « De Vivaldi à Piazzolla ». Quai Jacques de Thézac Port de Sainte-Marine Combrit

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Autres Lieu Combrit Adresse Quai Jacques de Thézac Port de Sainte-Marine Ville Combrit lieuville Quai Jacques de Thézac Port de Sainte-Marine Combrit Departement Finistère

Combrit Combrit Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combrit/

Concert de musique classique – Violoncelle en voile Combrit 2022-04-26 was last modified: by Concert de musique classique – Violoncelle en voile Combrit Combrit 26 avril 2022 Combrit finistère

Combrit Finistère