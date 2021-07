Concert de musique classique Saint-Pol-de-Léon, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Saint-Pol-de-Léon.

Concert de musique classique 2021-07-22 – 2021-07-22 Place du Parvis Cathédrale

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Avec l’orchestre Paul KUENTZ. Programme : CHERUBINI Ave Maria pour hautbois et cor anglais. BACH Concerto pour deux violons et Cantate 202 du mariage « Weichet nur betrübte Schatten », pour soprano et hautbois. VIVALDI Concerto pour deux violons, opus 3 n°8 et Motet In furore giustissimae irae, pour soprano et orchestre. BELLINI Concerto pour hautbois.

Avec l’orchestre Paul KUENTZ. Programme : CHERUBINI Ave Maria pour hautbois et cor anglais. BACH Concerto pour deux violons et Cantate 202 du mariage « Weichet nur betrübte Schatten », pour soprano et hautbois. VIVALDI Concerto pour deux violons, opus 3 n°8 et Motet In furore giustissimae irae, pour soprano et orchestre. BELLINI Concerto pour hautbois.

dernière mise à jour : 2021-07-07 par