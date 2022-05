Concert de musique classique – Rachmaninov et Chostakovitch Penmarch Penmarch Catégories d’évènement: Finistère

Penmarc'h

Concert de musique classique – Rachmaninov et Chostakovitch Penmarch, 11 août 2022, Penmarch. Concert de musique classique – Rachmaninov et Chostakovitch Kérity Eglise Ste Thumette Penmarch

2022-08-11 – 2022-08-11 Kérity Eglise Ste Thumette

2022-08-11
Kérity Eglise Ste Thumette
Penmarch Finistère

Véronique Briel et Vincent Leterme (piano) et leurs amis.
Piano à 4 mains, trios.

+33 6 37 58 66 73

