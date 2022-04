Concert de musique classique – Quatuor Una Corda Rives Rives Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-06-30 18:00:00 – 2022-06-30 Le Bourg Eglise de Rives

Le Quatuor Una Corda est composé de Zhonjia Wu (violon), Karen Nonomura (violon), Meiou Wang (alto) et Ingrid Hwang (violoncelle) et vous interprètera des oeuvres de Haydn, Debussy, Chostakovitch.

