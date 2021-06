Flers Flers 61100, Flers Concert de musique classique « Quator Anouman » Flers Flers Catégories d’évènement: 61100

Flers

Concert de musique classique « Quator Anouman » Flers, 25 juin 2021-25 juin 2021, Flers. Concert de musique classique « Quator Anouman » 2021-06-25 – 2021-06-25 Square Delaunay Centre Madeleine Louaintier

Flers 61100 Le quatuor Anouman vous propose un concert autour des œuvres de Bach, Glazounov et Asturiaz.

Avec Sandra Langlois, Mathilde Lanfranchi, Evan Mut et Jean-Christophe Masson Pas de réservation obligatoire

