Concert de musique classique Place du Général de Gaulle, 25 février 2023, Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin.

Concert de musique classique

Cinéma Place du Général de Gaulle Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Place du Général de Gaulle Cinéma

2023-02-25 – 2023-02-25

Place du Général de Gaulle Cinéma

Le Buisson-de-Cadouin

Dordogne

Le Buisson-de-Cadouin

EUR 18 L’association Arcades propose un concert donné par le trio à cordes Arnold, au programme des trios de Beethoven, Cras et Françaix, ces 2 derniers compositeurs, peu connus, ayant écrit de très jolies musiques au début du XXe siècle. Le Trio Arnold est né de la rencontre de trois jeunes solistes, membres seniors de l’académie internationale Seiji Ozawa, Shuichi Okada (violon), Manuel Vioque-Judde (alto) et Bumjun Kim (violoncelle).

Lauréats de grands concours internationaux (Primrose, Tertis, Markneukirchen, Lipizer, Osaka) ils sont régulièrement appelés à jouer sur les plus grandes scènes tant en France qu’à l’étranger en tant que solistes ou en musique de chambre.

Arcades Musique

Place du Général de Gaulle Cinéma Le Buisson-de-Cadouin

