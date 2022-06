Concert de musique classique par le Trio Tirana Lugagnac Lugagnac Catégories d’évènement: 46260

Lugagnac 46260 Lugagnac Venez découvrir un concert de musique classique par le Trio Tirana : « Voyage en compagnie des compositeurs virtuoses d’hier et d’aujourd’hui » par Megi Cossart : violon, Antoine Chaigne : guitare et Louma Le Touzic : violoncelle Rendez-vous à 20h30 en l’église de Lugagnac comitedesfetes.lugagnac@orange.fr +33 7 49 10 42 09 ©affiche_Lugagnac_15_juillet_22_A3_V2_page-0001

