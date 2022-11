Concert de musique classique – O Magnum Mysterium – Noëls d’Angleterre, de France et d’Ailleurs Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

Concert de musique classique – O Magnum Mysterium – Noëls d’Angleterre, de France et d’Ailleurs Cassis, 10 décembre 2022, Cassis. Concert de musique classique – O Magnum Mysterium – Noëls d’Angleterre, de France et d’Ailleurs

Eglise Saint Michel Place Saint Michel Cassis Bouches-du-Rhône Place Saint Michel Eglise Saint Michel

2022-12-10 20:30:00 20:30:00 – 2022-12-10 22:00:00 22:00:00

Place Saint Michel Eglise Saint Michel

Cassis

Bouches-du-Rhône EUR Point de départ de notre concert, ces chants de Noël – évoquant avec beauté et tendresse l’un des plus grands mystères, celui de l’Incarnation – seront accompagnés d’autres pièces vocales en lien avec le temps de Noël ; durant ce parcours musical, elles éclaireront ce mystère à travers des esthétiques musicales distinctes.



Au programme :

Direction : Jérôme Cottenceau

Soprano solo : Victoria Triquet

Orgue : Benoit Dumon



Placement libre. Ce programme de Noël s’articule autour de trois des plus magnifiques O Magnum Mysterium : celui de Tomas Luis de Victoria, de William Byrd et de Francis Poulenc. +33 4 42 01 35 06 https://www.ot-cassis.com/resa.html?action=resaFicheExt&cid=3&langue=FR&id=PRESTATION-V-EVDC-10DEC22 Place Saint Michel Eglise Saint Michel Cassis

dernière mise à jour : 2022-11-18 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Cassis Autres Lieu Cassis Adresse Cassis Bouches-du-Rhône Place Saint Michel Eglise Saint Michel Ville Cassis lieuville Place Saint Michel Eglise Saint Michel Cassis Departement Bouches-du-Rhône

Cassis Cassis Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cassis/

Concert de musique classique – O Magnum Mysterium – Noëls d’Angleterre, de France et d’Ailleurs Cassis 2022-12-10 was last modified: by Concert de musique classique – O Magnum Mysterium – Noëls d’Angleterre, de France et d’Ailleurs Cassis Cassis 10 décembre 2022 Bouches-du-Rhône Cassis Eglise Saint Michel Place Saint Michel Cassis Bouches-du-Rhône

Cassis Bouches-du-Rhône