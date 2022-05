Concert de musique classique Luzech Luzech Catégories d’évènement: Lot

Luzech Lot Concert de musique classique à l’église Saint-Pierre avec Sylvain Borredon, premier percussionniste à l’Opéra de Bordeaux, et Natalia Auli, hautbois, lauréate du concours de Genève. Samedi 18 juin. Concert organisé par l’association l’Esquisse. +33 5 65 30 72 32 Couleur

