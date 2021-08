Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire, Le Grand-Pressigny Concert de Musique Classique Le Grand-Pressigny Le Grand-Pressigny Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Concert de Musique Classique 2021-08-27 20:00:00 – 2021-08-27 22:00:00

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire Programme : Mozart, Vivaldi, Téléman, Bach, Nino Rota. A l'église. danielle.gabillon@orange.fr +33 6 79 19 70 16

