Landéda Landéda Finistère, Landéda Concert de musique classique Landéda Landéda Catégories d’évènement: Finistère

Landéda

Concert de musique classique Landéda, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Landéda. Concert de musique classique 2021-07-11 – 2021-07-11 Place de l’Europe Eglise

Landéda Finistère avec Bertrand Menut au violon et Vincent Royer au piano. Organisé par l’association des Amis de l’abbaye des anges. abbaye.des.anges@orange.fr http://www.abbayedesanges.com/ avec Bertrand Menut au violon et Vincent Royer au piano. Organisé par l’association des Amis de l’abbaye des anges. dernière mise à jour : 2021-07-05 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Landéda Étiquettes évènement : Autres Lieu Landéda Adresse Place de l'Europe Eglise Ville Landéda lieuville 48.58729#-4.57257