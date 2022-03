Concert de musique classique franco-roumain École de musique Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**L’Association de jumelage Villeneuve d’Ascq- Iasi ( AVAI) organise un concert de musique classique franco-roumain jeudi 7 avril 2022 à 19h30 à 21h30 à l’Ecole de musique.** Ce concert, intitulé Chants et musique pour l’amour et la paix » est **gratuit** mais sur **inscription obligatoire:** [[assoavai@yahoo.fr](assoavai@yahoo.fr)](assoavai@yahoo.fr)

L’Association de jumelage Villeneuve d’Ascq- Iasi ( AVAI) organise un concert de musique classique franco-roumain jeudi 7 avril 2022 à 19h30 à 21h30 à l’Ecole de musique. École de musique 94 rue corneille 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

