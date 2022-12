Concert de musique classique et chant lyrique Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Concert de musique classique et chant lyrique Chamonix-Mont-Blanc, 28 décembre 2022, Chamonix-Mont-Blanc . Concert de musique classique et chant lyrique 84 chemin de la Tournette Maison des Artistes Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette

Haute-Savoie EUR 15 15 Sipari Lirici – Tous issus du Conservatoire Paganini de Gênes, les musiciens italiens que nous aurons l’honneur d’écouter jouent ensemble depuis plus de 10 ans en se dédiant à la diffusion de la musique savante dans les églises. administration@maisondesartistes-chamonix.com +33 6 71 70 21 78 Maison des Artistes 84 chemin de la Tournette Chamonix-Mont-Blanc

