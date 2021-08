Saint-Aubin-d'Écrosville Eglise de Saint Aubin d'Ecrosville Eure, Saint-Aubin-d'Écrosville Concert de musique classique Eglise de Saint Aubin d’Ecrosville Saint-Aubin-d'Écrosville Catégories d’évènement: Eure

Eglise de Saint Aubin d’Ecrosville, le samedi 18 septembre à 20:30

La Mairie de Saint Aubin d’Ecrosville et l’Association Saint Aubinoise du Patrimoine Normand (ASAPN) organisent à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’inauguration des vitraux de leur église qui ont été restaurés.

10€, gratuit <16 ans. Concert en l'église de Saint Aubin d’Ecrosville. Eglise de Saint Aubin d'Ecrosville Place de l'eglise, 27110 Saint-Aubin-d'Ecrosville Saint-Aubin-d'Écrosville Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T21:30:00

