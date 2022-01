Concert de musique classique Duo Jost Costa Le Buisson-de-Cadouin, 27 février 2022, Le Buisson-de-Cadouin.

Concert de musique classique Duo Jost Costa avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin

2022-02-27 16:00:00 – 2022-02-27 avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne

Duo Jost Costa

Une sonorité sensible, une virtuosité raffinée, et un goût certain pour des programmes originaux sont les caractéristiques du duo fondé en 2006 par les pianistes Yseult Jost (France) et Domingos Costa (Portugal). La qualité de ses interprétations et sa grande exigence musicale lui ont permis de remporter, à peine deux ans après sa création, le Concours International Griel. Musiciens passionnés et curieux, Yseult Jost et Domingos Costa conçoivent

régulièrement des spectacles mêlant musique et poésie, musique et danse, ou musique et peinture.

ARCADES MUSIQUES

dernière mise à jour : 2022-01-24 par