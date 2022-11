CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE « D’UNE RIVE A L’AUTRE »

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE « D’UNE RIVE A L’AUTRE », 10 décembre 2022, . CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE « D’UNE RIVE A L’AUTRE »



2022-12-10 – 2022-12-10 2.5 2.5 EUR > Par le trio Vermeil . Avec Charlotte Vanouche, flûte, Antoine Dautry, alto, Héloïse Dautry, harpe Chacun des 3 musiciens apporte à ce trio sa personnalité et sa richesse musicale avec des pièces allant du solo au trio pour mettre en lumière toutes les palettes de jeux de chaque instrument. La grâce et la délicatesse de la harpe, la légèreté et la sonorité douce de la flûte, le timbre chaud et vibrant de l’alto se relaient ou s’unissent tout au long de ce concert qui met en parallèle des pièces du grand répertoire telles que » La Danse Macabre » de Camille Saint-Saëns ou « Après un rêve » de Gabriel Fauré ainsi que des pièces plus novatrices qui retracent l’évolution de l’écriture instrumentale depuis la célèbre Sonate de Debussy jusqu’aux compositeurs d’aujourd’hui. A travers ce programme audacieux et innovant, le Trio Vermeil nous emmène le temps d’un voyage enchanteur à la découverte d’un univers plein de surprises et d’émotions, aux allures d’échappées belles. > Un atelier « Décorations de Noël » est prévu pour les enfants pendant le concert, sur réservation. Concert de musique classique par le Trio Vermeil avec Charlotte Vanouche, flûte, Antoine Dautry, alto, Héloïse Dautry, harpe. dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville