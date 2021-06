Concert de musique classique de la Côte de Nacre Ouistreham, 19 août 2021-19 août 2021, Ouistreham.

Concert de musique classique de la Côte de Nacre 2021-08-19 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-19 22:00:00 22:00:00 Place Albert Lemarignier Eglise Saint-Samson

Ouistreham Calvados

Chaque année l’Académie Musicale de la Côte de Nacre propose aux stagiaires une immersion intensive dans le monde de la musique de chambre. Elle propose aussi des concerts de musique classique de grande qualité aux habitants et aux vacanciers tout en donnant l’opportunité aux jeunes musiciens en devenir de se familiariser avec la pratique des concerts. Pour cette 7ème édition, l’équipe enseignante, composée de musiciens issus de grands orchestres et conservatoires français, accueillera la trentaine de stagiaires et se produiront ensemble lors de six concerts dans les communes participantes. Le 19 août, ils se produiront à l’église Saint Sanson.

Chaque année l’Académie Musicale de la Côte de Nacre propose aux stagiaires une immersion intensive dans le monde de la musique de chambre. Elle propose aussi des concerts de musique classique de grande qualité aux habitants et aux vacanciers tout…

animation@ville-ouistreham.fr +33 2 31 97 73 03 http://ouistreham-rivabella.fr/

Chaque année l’Académie Musicale de la Côte de Nacre propose aux stagiaires une immersion intensive dans le monde de la musique de chambre. Elle propose aussi des concerts de musique classique de grande qualité aux habitants et aux vacanciers tout…

Chaque année l’Académie Musicale de la Côte de Nacre propose aux stagiaires une immersion intensive dans le monde de la musique de chambre. Elle propose aussi des concerts de musique classique de grande qualité aux habitants et aux vacanciers tout en donnant l’opportunité aux jeunes musiciens en devenir de se familiariser avec la pratique des concerts. Pour cette 7ème édition, l’équipe enseignante, composée de musiciens issus de grands orchestres et conservatoires français, accueillera la trentaine de stagiaires et se produiront ensemble lors de six concerts dans les communes participantes. Le 19 août, ils se produiront à l’église Saint Sanson.

dernière mise à jour : 2021-06-11 par