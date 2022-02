Concert de musique classique Daniel Hill Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Catégories d’évènement: Dordogne

Le Buisson-de-Cadouin

Concert de musique classique Daniel Hill Le Buisson-de-Cadouin, 18 septembre 2022, Le Buisson-de-Cadouin. Concert de musique classique Daniel Hill avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin

2022-09-18 17:00:00 – 2022-09-18 avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne Concert de musique classique avec Daniel Hill au piano. Programme à venir. Entrée : 15€, adhérents 12€, étudiants, demandeurs d’emploi 8€, tarif famille, gratuit moins de 16 ans Concert de musique classique avec Daniel Hill au piano. Programme à venir. Entrée : 15€, adhérents 12€, étudiants, demandeurs d’emploi 8€, tarif famille, gratuit moins de 16 ans Concert de musique classique avec Daniel Hill au piano. Programme à venir. Entrée : 15€, adhérents 12€, étudiants, demandeurs d’emploi 8€, tarif famille, gratuit moins de 16 ans Piano

avenue d’Aquitaine Pôle d’animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Buisson-de-Cadouin Autres Lieu Le Buisson-de-Cadouin Adresse avenue d'Aquitaine Pôle d'animation culturelle Ville Le Buisson-de-Cadouin lieuville avenue d'Aquitaine Pôle d'animation culturelle Le Buisson-de-Cadouin Departement Dordogne

Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-buisson-de-cadouin/

Concert de musique classique Daniel Hill Le Buisson-de-Cadouin 2022-09-18 was last modified: by Concert de musique classique Daniel Hill Le Buisson-de-Cadouin Le Buisson-de-Cadouin 18 septembre 2022 Dordogne Le Buisson-de-Cadouin

Le Buisson-de-Cadouin Dordogne