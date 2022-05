Concert de musique classique – Christian Le Délézir Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistère

Concert de musique classique – Christian Le Délézir Combrit, 2 août 2022, Combrit. Concert de musique classique – Christian Le Délézir Rue du Bac Chapelle de Sainte-Marine Combrit

2022-08-02 21:00:00 – 2022-08-02 22:30:00 Rue du Bac Chapelle de Sainte-Marine

Combrit Finistère Compositeur, auteur et interprète, Christian Le Délézir invite le public pour un « Voyage en Exatonie », récital mêlant flûte traversière alto, flûte en ut, flûte en bambou et poésie. +33 2 97 24 08 16 Compositeur, auteur et interprète, Christian Le Délézir invite le public pour un « Voyage en Exatonie », récital mêlant flûte traversière alto, flûte en ut, flûte en bambou et poésie. Rue du Bac Chapelle de Sainte-Marine Combrit

dernière mise à jour : 2022-05-09 par

Détails Catégories d’évènement: Combrit, Finistère Autres Lieu Combrit Adresse Rue du Bac Chapelle de Sainte-Marine Ville Combrit lieuville Rue du Bac Chapelle de Sainte-Marine Combrit Departement Finistère

Combrit Combrit Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combrit/

Concert de musique classique – Christian Le Délézir Combrit 2022-08-02 was last modified: by Concert de musique classique – Christian Le Délézir Combrit Combrit 2 août 2022 Combrit finistère

Combrit Finistère