Chateau du Montais, le vendredi 17 septembre à 20:00

L’alter Duo est composé de deux musiciens diplômés du CNSM de Lyon qui ont à cœur de partager avec le plus grand nombre leur passion commune pour la musique. Venez écouter ce duo parfois déroutant au cœur de la cour du château du Montais et laissez-vous emportez par ces deux virtuoses. Réservations obligatoires au 04 70 64 20 01 ou [culture@domerat.agglo-montlucon.fr](mailto:culture@domerat.agglo-montlucon.fr) ou à l’accueil de la mairie.

Entrée libre, sur inscription

