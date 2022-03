Concert de musique classique Castillonnès Castillonnès Catégories d’évènement: Castillonnès

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès 8 8 EUR Le duo Svetlana Ancheva (hautbois)et Yury Ilynov (piano) vous interprètera entre autres des œuvres de Ravel , Liszt, Tchaïkowski …

