Concert de musique classique Castillonnès, 11 septembre 2021, Castillonnès.

Concert de musique classique 2021-09-11 – 2021-09-11

Castillonnès Lot-et-Garonne Castillonnès

8 8 EUR Avec le duo Néria composé de Camille Belin au piano et de Natacha Colmez Collard au violoncelle.

Des œuvres courtes de Saint-Saëns, Fauré et Jaëll, ainsi que les sonates de Debussy et de Grieg.

