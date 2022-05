Concert de musique classique Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Concert de musique classique Carhaix-Plouguer, 21 juillet 2022, Carhaix-Plouguer. Concert de musique classique Carhaix-Plouguer

2022-07-21 – 2022-07-21

Carhaix-Plouguer Finistère L’association « MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE » organise un concert de musique classique ENTREE LIBRE (participation aux frais souhaitée) de l’« Ensemble Improvisation » de renommée internationale en DUO (Nathalie BLIN/ Professeure Titulaire au Conservatoire Départemental de LAVAL : Violoncelliste et Eric BLIN, Compositeur de musique de film : Accordéoniste classique) le : JEUDI 21 JUILLET à l’EGLISE SAINT-TREMEUR de CARHAIX-PLOUGUER à 20 h 30 Au programme : Beethoven, Massenet, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini etc….

(Durée du concert : 1 h 15 mn de musique) L’association « MUSIQUES ORIGINALES DE LA GRANDE EUROPE » organise un concert de musique classique ENTREE LIBRE (participation aux frais souhaitée) de l’« Ensemble Improvisation » de renommée internationale en DUO (Nathalie BLIN/ Professeure Titulaire au Conservatoire Départemental de LAVAL : Violoncelliste et Eric BLIN, Compositeur de musique de film : Accordéoniste classique) le : JEUDI 21 JUILLET à l’EGLISE SAINT-TREMEUR de CARHAIX-PLOUGUER à 20 h 30 Au programme : Beethoven, Massenet, Dvorak, Bach, Borodine, Schubert, Vivaldi, Rossini etc….

(Durée du concert : 1 h 15 mn de musique) Carhaix-Plouguer

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Ville Carhaix-Plouguer lieuville Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Concert de musique classique Carhaix-Plouguer 2022-07-21 was last modified: by Concert de musique classique Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 21 juillet 2022 Carhaix-Plouguer finistère

Carhaix-Plouguer Finistère