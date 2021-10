Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Concert de musique classique avec l’ensemble “Cordicîmes” (musique de chambre) Vernoux-en-Vivarais Vernoux-en-Vivarais Catégories d’évènement: Ardèche

Vernoux-en-Vivarais

Concert de musique classique avec l’ensemble “Cordicîmes” (musique de chambre) Vernoux-en-Vivarais, 30 octobre 2021, Vernoux-en-Vivarais. Concert de musique classique avec l’ensemble “Cordicîmes” (musique de chambre) 2021-10-30 – 2021-10-30 Temple Place Pasteur (Place du temple)

Vernoux-en-Vivarais Ardêche Vernoux-en-Vivarais La formation Cordicîmes, qui réunit plusieurs instrumentistes à cordes, est dirigée par Bertrand Causse.

Œuvres de Bach, Elgar, Holst, Mozart, Tchaïkovski… +33 4 75 58 16 91 dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Vernoux-en-Vivarais Autres Lieu Vernoux-en-Vivarais Adresse Temple Place Pasteur (Place du temple) Ville Vernoux-en-Vivarais lieuville 44.89652#4.64354