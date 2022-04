Concert de musique classique Anjeux Anjeux Catégories d’évènement: Anjeux

Anjeux Haute-Saône Anjeux Haute-Saône 10 10 EUR À 20h30 à l’église d’Anjeux.

Organisé par l’association Les Rendez-vous, l’Art partout pour Tous.

Des artistes internationaux en concert dans les petits villages de Haute-Saône.

Programmation sur la page de l’association.

Tarif : 10€ (-16 ans gratuit).

