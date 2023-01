Concert de musique classique Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt Catégories d’Évènement: Allemans-du-Dropt

Lot-et-Garonne

Concert de musique classique Allemans-du-Dropt, 29 janvier 2023, Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt. Concert de musique classique 13 Place de la Liberté Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

2023-01-29 – 2023-01-29 Allemans-du-Dropt

Lot-et-Garonne Allemans-du-Dropt EUR L’association Allemans Animations et Culture vous propose un concert de musique classique. La soprano, Héloïse ZAHEDI, le ténor Paul ROTTIER, les pianistes Françoise BILLOIR et Dominique RODRIGUEZ vous font voyager de Mozart à Debussy. Un moment de grâce à partager sans modération entre amis ou en famille. L’association Allemans Animations et Culture vous propose un concert de musique classique. La soprano, Héloïse ZAHEDI, le ténor Paul ROTTIER, les pianistes Françoise BILLOIR et Dominique RODRIGUEZ vous font voyager de Mozart à Debussy. Un moment de grâce à partager sans modération. +33 7 88 73 10 29 Allemans Animations et Culture ©AllemansAnimationsetCulture

Allemans-du-Dropt

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Allemans-du-Dropt, Lot-et-Garonne Autres Lieu Allemans-du-Dropt Adresse 13 Place de la Liberté Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne Ville Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt lieuville Allemans-du-Dropt Departement Lot-et-Garonne

Concert de musique classique Allemans-du-Dropt 2023-01-29 was last modified: by Concert de musique classique Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt 29 janvier 2023 13 place de la liberté Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt, Lot-et-Garonne Lot-et-Garonne

Allemans-du-Dropt Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne