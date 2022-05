Concert de musique classique à Tonnay-Charente Tonnay-Charente Tonnay-Charente Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Concert de musique classique à Tonnay-Charente

2022-08-12 18:00:00 – 2022-08-12 19:15:00

Tonnay-Charente Charente-Maritime Tonnay-Charente Organisé par l’association Moge. Nathalie Blin, au violoncelle, professeure titulaire au conservatoire de Laval et Éric Blin, à l’accordéon classique, compositeur, forment ce duo unique. Au programme : Dvorák, Vivaldi, Massenet, Borodine, Schubert. musiques.originales71@gmail.com +33 6 70 15 41 24 https://original-music.pagesperso-orange.fr/moge/index.html avenue Charles De Gaulle Eglise Saint-Etienne Tonnay-Charente

