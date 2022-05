Concert de musique classique à Rochefort Rochefort Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Concert de musique classique à Rochefort rue Audry de Puyravault Eglise St-Louis Rochefort

2022-08-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-12 21:45:00 21:45:00 rue Audry de Puyravault Eglise St-Louis

Rochefort Charente-Maritime Rochefort Organisé par l’association Moge. Nathalie Blin, au violoncelle, professeure titulaire au conservatoire de Laval et Éric Blin, à l’accordéon classique, compositeur, forment ce duo unique. Au programme : Dvorák, Vivaldi, Massenet, Borodine, Schubert. rue Audry de Puyravault Eglise St-Louis Rochefort

