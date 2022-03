Concert de musique classique à Laon : “Sérénades pour cordes” Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Laon Aisne Laon 21 Pour son concert d’ouverture, l’orchestre L’Union des Timbres vous convie dans la cathédrale de Laon à l’occasion de la nouvelle édition de la Nuit des églises.

