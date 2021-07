Sceaux Lycée Lakanal Hauts-de-Seine, Sceaux Concert de musique classique à Lakanal Lycée Lakanal Sceaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

La cité scolaire Lakanal accueille l’ensemble instrumental Charles Koechlin sous la direction de Marc Deleplace, pour un concert en ouverture des Journées européennes du patrimoine.

Inscriptions obligatoires à partir du 1er septembre, auprès de la Maison du tourisme.

