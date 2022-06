CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE À FOUGERÉ Baugé-en-Anjou, 1 mai 2022, Baugé-en-Anjou.

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE À FOUGERÉ Pl. du Clocher Vrillé Eglise St Etienne de Fougeré Baugé-en-Anjou

2022-05-01 18:00:00 – 2022-09-30 19:30:00 Pl. du Clocher Vrillé Eglise St Etienne de Fougeré

Baugé-en-Anjou 49150

L’orchestre et chœurs de la ville de Bristol, 70 jeunes musiciens vont nous interpréter de grandes oeuvres symphoniques, dont : Gloria de Vivaldi, Habanera from Carmen de Bizet, Clog Dance d’Hérold, Prélude to 49th Parallel de Williams Vaughan et 2 oeuvres de Mozart (Concerto in G Major, Movement 1 et également Movement I from Jupiter Symphony)

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE À FOUGERÉ

+33 2 41 90 17 37

L’orchestre et chœurs de la ville de Bristol, 70 jeunes musiciens vont nous interpréter de grandes oeuvres symphoniques, dont : Gloria de Vivaldi, Habanera from Carmen de Bizet, Clog Dance d’Hérold, Prélude to 49th Parallel de Williams Vaughan et 2 oeuvres de Mozart (Concerto in G Major, Movement 1 et également Movement I from Jupiter Symphony)

Pl. du Clocher Vrillé Eglise St Etienne de Fougeré Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-05-14 par