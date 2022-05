Concert de musique classique

2022-10-02 17:00:00 – 2022-10-02 Concert de musique classique avec Simona Bartal au piano et Bruno Bonansea à la clarinette. Programme à venir.

Entrée : 15€, adhérents 12€, étudiants, demandeurs d’emploi 8€, tarif famille, gratuit moins de 16 ans Concert de musique classique avec Simona Bartal au piano et Bruno Bonansea à la clarinette. Programme à venir.

