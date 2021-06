Concert de musique celtique – Tri faz Laruns, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Laruns.

Concert de musique celtique – Tri faz 2021-07-13 21:00:00 – 2021-07-13

Laruns Pyrénées-Atlantiques Laruns

Le groupe Tri Faz tire son inspiration de grands noms de la musique celtique comme Carlos Nunez, Tri Yann et The Chieftains…

Des rivages de Galice aux falaises d’Irlande, des côtes de Bretagne aux Highlands d’Ecosse, Tri Faz vous propose un voyage musical au sein de toutes les nations celtes. Leur musique rythmée et enlevée ainsi que leurs chants raviront aussi bien le curieux que l’averti. Laissez-vous tenter par ce voyage !

+33 5 59 05 31 41

TriFaz