Concert de musique celtique, le jeudi 29 juillet à l’église du Pin-la-Garenne

Comme l’an dernier, l’église du Pin-la-Garenne accueillera le jeudi 29 juillet la conclusion d’un stage de perfectionnement à la musique irlandaise traditionnelle organisé par Fabien Barot, demeurant à la Botellerie. Les instrumentistes et chanteurs du groupe NoWab ont à nouveau choisi l’église Saint-Barthélemy afin d’achever leur rencontre de plusieurs jours et de se produire devant un public.Vous êtes conviés à venir partager leur talent et leur joie d’interpréter des airs du répertoire de la tradition celtique.

Vous pourrez aussi à cette occasion découvrir l’église Saint-Barthélemy où vont s’engager à l’automne les travaux de restauration de la grande verrière.

Entrée libre. Un chapeau circulera. La recette sera remise aux musiciens.

