Concert de musique bretonne avec les Huns – Tour de France Trélévern

Concert de musique bretonne avec les Huns – Tour de France Trélévern, 27 juin 2021-27 juin 2021, Trélévern. Concert de musique bretonne avec les Huns – Tour de France 2021-06-27 14:00:00 – 2021-06-27 15:00:00 Parking de la boulangerie 2 rue des Plages

Convivialité à Trélévern vous propose un concert de musique bretonne avec Les Huns à l'occasion du passage du Tour de France dans la commune. Le concert commencera aux environs du passage des cyclistes prévu à 14h12 !

