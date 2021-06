Concert de Musique Bretonne au Manoir de Goaz Froment Le Vieux-Marché, 30 juillet 2021-30 juillet 2021, Le Vieux-Marché.

Concert de Musique Bretonne au Manoir de Goaz Froment 2021-07-30 19:00:00 – 2021-07-30 20:30:00 Manoir de Goas Froment 2, Goas Froment

Le Vieux-Marché Côtes d’Armor Le Vieux-Marché

Pour cette soirée musique bretonne au Manoir de Goaz Froment, 2 groupes seront mis à l’honneur :

– Egin (Mael Guego et Korentin Le Davay) propose de la folk bretonne teintée de blues et d’harmonies jazz. Deux voix accompagnées d’une guitare acoustique, parfois électrique. Egin, c’est deux compères, amis de longue date, un trégorrois et un Léonard, qui se retrouve dans un projet commun pour chanter des ballades en breton composées par leurs soins.

– Gizmañ : Jañ-Mai Priol aux textes et au chant, Envel Le Calvez à la guitare nous offrent l’exploration si rare d’une musique ancrée et encrée dans les profondeurs de l’universel. Une chanson aux brises d’Orient, aux vents de Bretagne et aux murmures de l’Histoire.

Placement libre – réservation obligatoire

http://www.manoirdegoazfroment.com/

