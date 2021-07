Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Concert de musique brésilienne et compositions Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Concert de musique brésilienne et compositions 2021-07-12 20:30:00 – 2021-07-12 Espace Minimes Collège Sainte Ursule

Saint-Pol-de-Léon Finistère Concert de musique brésilienne et compositions avec Joseph Kerdellant, flûtiste et Fred Boudineau, guitariste. Vente des billets à l’entrée des concerts ou billetterie à l’Espace Minimes. lesamisdesartsroscoff@gmail.com +33 6 03 10 03 99 Concert de musique brésilienne et compositions avec Joseph Kerdellant, flûtiste et Fred Boudineau, guitariste. Vente des billets à l’entrée des concerts ou billetterie à l’Espace Minimes. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

