Marseille Massilia Bar à Tapas Bouches-du-Rhône, Marseille Concert de musique brésilienne et capverdienne Massilia Bar à Tapas Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Concert de musique brésilienne et capverdienne Massilia Bar à Tapas, 3 décembre 2021, Marseille. Concert de musique brésilienne et capverdienne

Massilia Bar à Tapas, le vendredi 3 décembre à 20:30

Ce vendredi, venez découvrir le Brésil et le Cap-Vert en musique. un jumelage qui je n’en doute pas, ne vous laissera pas indifférent…… Toujours plus Caliente, toujours plus entraînant, et tout ça, c’est pour vous. Alors, on vous attend nombreux

Entrée libre

♫♫♫ Massilia Bar à Tapas 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Marseille Le Panier Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-03T20:30:00 2021-12-03T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Massilia Bar à Tapas Adresse 21 rue Saint-Antoine 13002 Marseille Ville Marseille lieuville Massilia Bar à Tapas Marseille