Concert de musique brésilienne Bibliothèque André Malraux, 25 juin 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 25 juin 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

La chanteuse et multi-instrumentiste brésilienne Diana Horta Popoff propose un récital de musique brésilienne. Elle sera accompagnée à la guitare par Mathias Allamane, un habitué des grands noms du jazz actuel .

Élevée sur les routes et sur les traces de ses parents musiciens : Yuri Popoff et Lena Horta, ainsi que de son oncle le légendaire Toninho Horta, Diana Horta Popoff est chanteuse, pianiste, flûtiste et compositrice.

Sa musique, qui voit le jour entre Rio, Belo Horizonte et l’Europe, révèle une pianiste aux accords sophistiqués, une flûtiste au son doux et chaud et une voix suave typiquement brésilienne.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes Paris 75006

Contact : 01 45 44 53 85 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

