Concert de musique baroque « Souvenirs baroques »

Lot Creysse Les concerts : (gratuits)

13 août 2023 (17 h)La Raymondie à Martel.

15 août (17 h) Église St Germain à CREYSSE

17 août (18 h) Eglise de Floirac

19 août (20 h30) Eglise de Martel Dans le cadre du 8ème festival de musique baroque de Pays de Martel en chœur du 13 au 19 août 2023. Libre de droit

